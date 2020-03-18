18 Март 2020 2020-03-18T15:15:20+03:00

Силуанов заявил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам главы Минфина, на ситуацию в экономике повлияет «фактор нефти»

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В текущем году бюджет Российской Федерации будет дефицитным. Такой прогноз дал министр финансов России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

«Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва - Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался», - сказал глава Минфина.

В своей речи Силуанов отметил «фактор нефти». По его словам, текущие цены на черное золото практически на 3 трлн рублей снизят объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями и дефицит госбюджета при таких ценах составит 0,9% ВВП.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что при текущих ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.

Сайт kp.ru писал, что на торгах 18 марта нефть марки Brent подорожала до 28,99 долларов за баррель Однако днем ранее она подешевела на 4,4%, опустившись до рекордной отметки - 28,73 долларов за баррель - самая минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года

ИСТОЧНИК KP.RU