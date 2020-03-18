2020-03-18T15:19:55+03:00
Коронавирус Covid-19

ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными из-за коронавируса

Во всех учреждениях проведут профилактические меры и ограничат мероприятия
Ася КУЗНЕЦОВА
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ФСИН сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавирусаФСИН сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавируса в России, сообщается на сайте ФСИН.

В ведомстве также отметили, что держат под контролем ситуацию во всех подконтрольных учреждениях, все они обеспечены нужными лекарствами и средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

В заявлении ФСИН также уточняется, что ради недопущения случаев заноса и распространения заболеваний во всех учреждениях организуют комплекс мер профилактики и ограничат мероприятия.

Напомним, ранее власти России приняли решение закрыть границы для иностранцев до 1 мая.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в России заражены 114 человек, из них в Москве - 56. Большинство заразились во время путешествий за границу. Состояние всех их удовлетворительно, все они под контролем врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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