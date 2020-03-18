2020-03-18T15:32:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Черногория разрешила российским туристам улететь на родину

Все россияне вернутся в Россию самолётами российских авиакомпаний
Ася КУЗНЕЦОВА
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17 марта власти Черногории официально подтвердили сразу два случая заражения коронавирусом, после чего приняли решение о закрытии границ и отмене международных авиарейсов17 марта власти Черногории официально подтвердили сразу два случая заражения коронавирусом, после чего приняли решение о закрытии границ и отмене международных авиарейсовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа сообщил, что авиакомпании предоставили властям Черногории списки всех граждан, у которых есть билеты в Россию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что около двух тысяч российских туристов не могут вернуться в Россию или быть эвакуированными. Требуя перевезти в Тиват за счет российских авиакомпаний 50 черногорцев, Черногория переложить ответственность за своих граждан на Россию

- Черногорская сторона не давала разрешение на выезд, увязав это с требованием вывезти российскими же самолетами черногорцев из России. При этом не беря на себя полную ответственность по организации этой работы. Я достаточно уже была вовлечена в различные ситуации, вывозы, эвакуации, но такого мы ещё не видели, сообщила в эфире Радио Комсомольская правда представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, 17 марта власти Черногории официально подтвердили сразу два случая заражения коронавирусом, после чего приняли решение о закрытии границ и отмене международных авиарейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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