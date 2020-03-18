2020-03-18T15:42:41+03:00
Экономика

Курс доллара на 19 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара на 19 марта
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Курс доллара на 19 марта составил 77,21 рубляКурс доллара на 19 марта составил 77,21 рубляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 19 марта. Американская валюта подорожала на 3,32 рубля и достигла показателя в 77,2131 рубля, сообщается на сайте ЦБ. По состоянию на 18 марта доллар стоил 73,88 рубля.

Во время торгов на Московской бирже 18 марта доллар впервые с февраля 2016 года подскочил выше 79 рублей.

Резкое падение рубля связано с понижением цен на нефть. Сырье марки Brent опустилось до 27,83 доллара за баррель. Нефть марки WTI торгуется на уровне 25,72 доллара за баррель. Такого показателя она достигла впервые с мая 2003 года.

- В случае снижения цен на нефть до $20, мы можем увидеть 90 рублей за доллар. - заявил kp.ru аналитик Дмитрий Донецкий. При этом он отметил, что к концу года ожидается укрепление цен на нефть и стабилизация рубля (около 65 рублей за доллар).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года
Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии
Москвичи смогут увидеть парад планет 18 и 19 марта
Лауреат премии "Грэмми" заразился коронавирусом и рассказал о тяжелых симптомах
Евровидение-2020 отменили
Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России
В Минпромторге обещают вернуть маски в аптеки
Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку 87 рублей
Более 150 россиян, которые 18 марта прилетели в Ханой, поместили на карантин
Аналитики: из-за коронавируса россияне запасаются хлоргексидином и активированным углем
Курс доллара на 19 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Черногория разрешила российским туристам улететь на родину
ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными из-за коронавируса
Силуанов заявил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
В России на дорогах появится новый предупреждающий о камерах знак
Правительство выделило 11,8 млрд рублей на поддержку врачей, которые борются с коронавирусом
Евро подскочил выше 86 рублей впервые с февраля 2016 года
«Их цель - переложить ответственность за своих граждан на Россию»: Мария Захарова - о том, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов
В Вологодской области объявлены досрочные двухнедельные школьные каникулы
Курс евро на 19 марта: официальные данные ЦБ РФ
Психолог посоветовала, как эффективно трудиться на удаленке
Песков о том, сдал ли Путин тест на коронавирус: «Его график - лучший показатель здоровья»
Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек
Врач из Китая назвал три простых способа защиты от коронавируса
В Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные
В Сирии возобновила работу электроподстанция под Алеппо
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин