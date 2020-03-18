Курс доллара на 19 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

18 Март 2020 2020-03-18T15:42:41+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 19 марта. Американская валюта подорожала на 3,32 рубля и достигла показателя в 77,2131 рубля, сообщается на сайте ЦБ. По состоянию на 18 марта доллар стоил 73,88 рубля.

Во время торгов на Московской бирже 18 марта доллар впервые с февраля 2016 года подскочил выше 79 рублей.

Резкое падение рубля связано с понижением цен на нефть. Сырье марки Brent опустилось до 27,83 доллара за баррель. Нефть марки WTI торгуется на уровне 25,72 доллара за баррель. Такого показателя она достигла впервые с мая 2003 года.

- В случае снижения цен на нефть до $20, мы можем увидеть 90 рублей за доллар. - заявил kp.ru аналитик Дмитрий Донецкий. При этом он отметил, что к концу года ожидается укрепление цен на нефть и стабилизация рубля (около 65 рублей за доллар).

ИСТОЧНИК KP.RU