Аналитики: из-за коронавируса россияне запасаются хлоргексидином и активированным углем
Аналитики сервиса "Все Аптеки" от Mail.ru выяснили, какими лекарствами и аптечными средствами запасаются россияне из-за коронавируса. Анализ проводился на основе данных динамики продаж более 30 тысяч торговых точек.
По словам руководителя сервиса Александра Котлярова, чаще всего люди покупают медицинские маски и средства, которые отпускаются без рецепта врачей.
Сильно вырос спрос на антисептики. Так, число проданных упаковок хлоргексидина выросло в 5 раз за месяц, а перекиси водорода - в полтора раза.
Среди лекарственных средств по числу продаж лидирует "Нафтизин". Всего за полтора месяца капли для снятия заложенности носа при простудных заболеваниях стали продаваться чаще в 8 раз. Также выросли продажи парацетамола и "Тамифлю". Значительный и внезапный рост, порядка 30 процентов, показали продажи активированного угля и "Энтеросгеля".
ТОП лекарств и аптечных средств, которыми запасаются россияне:
1. Медицинские маски и спиртовые салфетки
2. Антисептические средства (хлоргексидин, перекись водорода и другие)
3. Назальные капли (нафтизин)
4. Противовирусные препараты (тамифлю, арбидол)
5. Энтеросорбенты (активированный уголь)
ИСТОЧНИК KP.RU
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