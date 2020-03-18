2020-03-18T15:44:43+03:00
Здоровье

Аналитики: из-за коронавируса россияне запасаются хлоргексидином и активированным углем

Но в лидерах спроса в аплеках - медицинские маски и спиртовые салфетки
Юлия Кекова
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Самые популярные товары в аптеках - медицинские маски и спиртовые салфетки.Самые популярные товары в аптеках - медицинские маски и спиртовые салфетки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Аналитики сервиса "Все Аптеки" от Mail.ru выяснили, какими лекарствами и аптечными средствами запасаются россияне из-за коронавируса. Анализ проводился на основе данных динамики продаж более 30 тысяч торговых точек.

По словам руководителя сервиса Александра Котлярова, чаще всего люди покупают медицинские маски и средства, которые отпускаются без рецепта врачей.

Сильно вырос спрос на антисептики. Так, число проданных упаковок хлоргексидина выросло в 5 раз за месяц, а перекиси водорода - в полтора раза.

Среди лекарственных средств по числу продаж лидирует "Нафтизин". Всего за полтора месяца капли для снятия заложенности носа при простудных заболеваниях стали продаваться чаще в 8 раз. Также выросли продажи парацетамола и "Тамифлю". Значительный и внезапный рост, порядка 30 процентов, показали продажи активированного угля и "Энтеросгеля".

ТОП лекарств и аптечных средств, которыми запасаются россияне:

1. Медицинские маски и спиртовые салфетки

2. Антисептические средства (хлоргексидин, перекись водорода и другие)

3. Назальные капли (нафтизин)

4. Противовирусные препараты (тамифлю, арбидол)

5. Энтеросорбенты (активированный уголь)

ИСТОЧНИК KP.RU

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