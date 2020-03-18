Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку 87 рублей

18 Март 2020 2020-03-18T16:02:22+03:00

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Курс евро превысил отметку в 87 рублей впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Доллар стал стоить 79,95 рубля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Центробанк России 18 марта понизил на 44,15 копейки официальный курс евро на 18 марта. По состоянию на 10:40 мск по данным торгов Мосбиржи евро подорожал на 2 рубля 10 копеек и впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 85 рублей.

Также на 18 марта Центральный банк снизил на 23,66 копейки официальный курс доллара до 73,8896 рубля.

Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти Brent подешевел на 30% , после чего упал курс рубля.

Причиной стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения. После этого Министерство финансов РФ анонсировало продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU