Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России

18 Март 2020 2020-03-18T16:18:05+03:00

В правительстве напомнили об огромных запасах гречки в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее должно хватить на всю страну

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Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала не пугать россиян пустыми полками в магазинах. Никакого дефицита продовольствия из-за пандемии коронавируса в России нет, отметила она на совещании с представителями профильных министерств и ведомств, которые курируют продовольственный рынок.

Что касается гречки, которая сейчас пользуется особой популярностью, то ажиотаж вокруг нее создан искусственно. Люди поддаются панике и пытаются пополнить личные запасы на случай продовольственного кризиса из-за коронавируса.

- Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тысяч тонн, — приводит цифры Абрамченко.

Вице-премьер заверила, что россиянам нет смысла беспокоиться о продуктах. Решить проблемы бесперебойных поставок должны профильные ведомства. Минпромторг и Минсельхоз должны следить за регулярным пополнением товаров, пользующихся повышенной популярностью.

-Нельзя провоцировать и пугать граждан „пустыми“ полками, когда у нас полные склады, — цитирует слова Виктор Абрамченко телеканал «360».

Повышенный интерес к гречке появился недавно, в магазинах начали скупать крупу, консервы, соль-сахар, средства личной гигиены. Люди напуганы распространением коронавируса и скачками курса рубля.

Касательно запасов продуктов Владимир Путин призвал население не создавать ажиотаж вокруг несуществующей проблемы и не делать запасов. Президент заверил, что из магазинов ничего не пропадет, а вот тратить деньги на огромные объемы, которые испортятся до того, как их успеют съесть, нецелесообразно.

Эпидемия коронавируса в России внесла коррективы в планы миллионов наших соотечественников. По данным на 18 марта в России зафиксировано 147 заболевших. Пятеро пациентов выздоровели. Умерших от COVID-19 в нашей стране нет.

С 21 марта до 12 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования. Во многих аптеках пока нет медицинских масок, но в правительстве обещают решить эту проблему в самый короткий срок, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU