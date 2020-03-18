Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала не пугать россиян пустыми полками в магазинах. Никакого дефицита продовольствия из-за пандемии коронавируса в России нет, отметила она на совещании с представителями профильных министерств и ведомств, которые курируют продовольственный рынок.
Что касается гречки, которая сейчас пользуется особой популярностью, то ажиотаж вокруг нее создан искусственно. Люди поддаются панике и пытаются пополнить личные запасы на случай продовольственного кризиса из-за коронавируса.
- Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тысяч тонн, — приводит цифры Абрамченко.
Вице-премьер заверила, что россиянам нет смысла беспокоиться о продуктах. Решить проблемы бесперебойных поставок должны профильные ведомства. Минпромторг и Минсельхоз должны следить за регулярным пополнением товаров, пользующихся повышенной популярностью.
-Нельзя провоцировать и пугать граждан „пустыми“ полками, когда у нас полные склады, — цитирует слова Виктор Абрамченко телеканал «360».
Повышенный интерес к гречке появился недавно, в магазинах начали скупать крупу, консервы, соль-сахар, средства личной гигиены. Люди напуганы распространением коронавируса и скачками курса рубля.
Касательно запасов продуктов Владимир Путин призвал население не создавать ажиотаж вокруг несуществующей проблемы и не делать запасов. Президент заверил, что из магазинов ничего не пропадет, а вот тратить деньги на огромные объемы, которые испортятся до того, как их успеют съесть, нецелесообразно.
Эпидемия коронавируса в России внесла коррективы в планы миллионов наших соотечественников. По данным на 18 марта в России зафиксировано 147 заболевших. Пятеро пациентов выздоровели. Умерших от COVID-19 в нашей стране нет.
С 21 марта до 12 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования. Во многих аптеках пока нет медицинских масок, но в правительстве обещают решить эту проблему в самый короткий срок, пишет сайт Дни.ру.
ИСТОЧНИК KP.RU
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