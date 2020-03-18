Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T16:22:35+03:00

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Украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о чём он сообщил в своём Facebook. В Минздраве Украины подтвердили эту информацию.

- Чувствую я себя нормально, началось это всё три дня назад. Сначала поднялась температура до 38, и как нормальный гражданин Украины, я принял лекарства и для начала сдал анализы на грипп, которые показали отрицательный результат, - рассказал Шахов и отметил, что сегодня, 18 марта, ему позвонили из лаборатории и сообщили о положительном результате на коронавирус.

- Я нахожусь на карантине, дома, никого к себе не подпускаю, - отметил депутат.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Украине скончался от коронавируса второй человек. Погибшую 33-летнюю девушку не стали изолировать, а отправили 7 марта домой, назначив лекарства от пневмонии. Коронавирус выявили у неё посмертно 16 марта.

Первой жертвой вируса на Украине стала 71-летняя женщина из города Радомышль.

Всего в Украине заражены уже 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU