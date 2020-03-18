Лауреат премии "Грэмми" заразился коронавирусом и рассказал о тяжелых симптомах

18 Март 2020 2020-03-18T16:39:56+03:00

Музыкант Эндрю Уатт лечился дома, так как врачи отказывались делать ему тест на вирус

Изменить размер текста: A A

Очередной жертвой коронавируса стал американский музыкант Эндрю Уатт, лауреат премии "Грэмми" и автор песен Джастина Бибера и Post Malone. Об этом он рассказал в своем Instagram, во всех подробностях описав симптомы заболевания.

Свое состояние 29-летний артист сравнил с "попаданием под автобус". Первые симптомы Эндрю заметил еще 6 марта. Тогда он почувствовал недомогание, поднялась температура. Несколько дней музыкант не мог попросту вылезти из кровати. Тогда он решил вызвать врача, который диагностировал обычную простуду. Доктор объяснил, что Эндрю никак не мог заразиться коронавирусом, так как в последнее время он находился исключительно дома, либо на студии.

thisiswatt Автор песен Эндрю Уатт заразился коронавирусом

Но болезнь только прогрессировала. Жаропонижающие, которые принимал Эндрю не помогали.

- У меня начался бред, а затем — сухой кашель... я рванул в больницу и умолял протестировать меня на COVID-19, потому что эта "простуда" никак не уходила. Мне отказали из-за федеральных ограничений, -написал артист.

Ему все же сделали рентген и выявили вирусную пневмонию, но тест на коронавирус так и не провели. Помочь смог только частный врач, который наконец таки взял у музыканта анализы на вирус и прописал ему лечение.

Сейчас он чувствует себя уже гораздо лучше, температура немного спала. Но Эндрю все еще очень тяжело дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU