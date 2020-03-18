Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
Новый коронавирус держится на большинстве поверхностей не более 72 часов. К такому выводу пришли британские ученые, чье исследование опубликовал The New England Journal of Medicine.
Ученые сравнили вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию Covid-19 и его предшественника SARS-CoV-1. Выяснилось, что оба вируса распространяются примерно одинаково. Лучше всего они сохраняют свою жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, хуже - на меди и картоне.
Также специалисты отметили, что в воздухе вирус может держаться до трех часов. Это лишний раз подтверждает, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем.
Напомним, по состоянию на 18 марта число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 200 000 человек. С начала пандемии скончалось чуть больше 7800 человек. При этом уже более 80 000 человек смогли успешно излечиться. В России на данный момент 147 заболевших, 5 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU