Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

18 Март 2020 2020-03-18T17:19:34+03:00

Новый коронавирус держится на большинстве поверхностей не более 72 часов. К такому выводу пришли британские ученые, чье исследование опубликовал The New England Journal of Medicine.

Ученые сравнили вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию Covid-19 и его предшественника SARS-CoV-1. Выяснилось, что оба вируса распространяются примерно одинаково. Лучше всего они сохраняют свою жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, хуже - на меди и картоне.

Также специалисты отметили, что в воздухе вирус может держаться до трех часов. Это лишний раз подтверждает, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем.

Напомним, по состоянию на 18 марта число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 200 000 человек. С начала пандемии скончалось чуть больше 7800 человек. При этом уже более 80 000 человек смогли успешно излечиться. В России на данный момент 147 заболевших, 5 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU