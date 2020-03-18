2020-03-18T17:46:55+03:00
Общество

Путин подписал закон о признании признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка

Это упростит для них получения гражданства России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языкаПутин подписал закон об автоматическом признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Закон упростит для них получение гражданства Российской Федерации.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что летом 2019 года президент Путин своим решением о внесении изменений в Указ №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданство РФ в упрощенном порядке» уровнял в правах на российский паспорт и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий Донбасса, ныне подконтрольных Киеву.

1 мая 2019 года Путин подписал указ "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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