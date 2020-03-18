Эпидемиолог объяснил, защитит ли алкоголь от коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T17:48:19+03:00

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Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь объяснил, может ли алкоголь защитить от коронавируса. По мнению эксперта, надеяться на данное средство можно, но только при условии, что спиртное используется в качестве антисептика.

Есть вероятность, что обрабатывая руки или рабочие поверхности спиртным можно убить какую-то часть микробов. А вот рассчитывать, что прием алкоголя по назначению поможет убить вирус – нецелесообразно.

- Алкоголь в плане дезинфицирующего средства, антисептика — неплохая идея. В остальном — я сомневаюсь, что он поможет избавиться и защитить от инфекции, — цитирует слова эксперта ФАН.

Разрушив миф относительно спиртного, эпидемиолог привел пример действенного средства защиты – это медицинские маски. Но и с ними не все так просто: при ношении маски стоит соблюдать определенные правила, чтобы она действительно стала защитной.

- Во-первых, перед тем как взять маску нужно помыть руки и обработать антисептиком. Какой стороной правильно — на самом деле без разницы. Надо, чтобы плотно прилегала к лицу. Носить не более двух часов, чем чаще меняем, тем эффективнее ее защитная функция, — рассказал эпидемиолог в пресс-центре «Патриот».

Тем временем в России 18 марта зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. 31 из них в Москве, один в Томской области, и один в Новосибирской. Всего в стране зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-2019, пишет Пятый канал.

Кстати, учены вычислили, как долго коронавирус может держаться на разных поверхностях. Дольше всего он сохраняет жизнеспособность на пластиковых и нержавеющих поверхностях.

ИСТОЧНИК KP.RU