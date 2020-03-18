2020-03-18T18:28:19+03:00
Общество

Суды будут чаще проводить слушания по видео-связи из-за коронавируса

Также на рассмотрение дел ограничат доступ посетителей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Верховный суд России сообщил об ограничении доступа посетителей на рассмотрение дел в рамках борьбы с распространением коронавирусаВерховный суд России сообщил об ограничении доступа посетителей на рассмотрение дел в рамках борьбы с распространением коронавирусаФото: REUTERS
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Верховный суд России сообщил об ограничении доступа посетителей на рассмотрение дел в рамках борьбы с распространением коронавируса. Также судам рекомендовано чаще применять видео-конференц-связь.

В постановлении Президиума Верховного суда и Совета судей России также сказано, что ради безопасности граждан в условиях распространения коронавируса приостанавливается личный приём граждан, подавать документы рекомендуют через сайт и почту. Также указано, что суды будут рассматривать только безотлагательные дела, а судьи и работники судов должны самоизолироваться при любых симптомах болезни.

Постановление вступит в силу 19 марта и будет действительно до 10 апреля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавируса в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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