Суды будут чаще проводить слушания по видео-связи из-за коронавируса
Верховный суд России сообщил об ограничении доступа посетителей на рассмотрение дел в рамках борьбы с распространением коронавируса. Также судам рекомендовано чаще применять видео-конференц-связь.
В постановлении Президиума Верховного суда и Совета судей России также сказано, что ради безопасности граждан в условиях распространения коронавируса приостанавливается личный приём граждан, подавать документы рекомендуют через сайт и почту. Также указано, что суды будут рассматривать только безотлагательные дела, а судьи и работники судов должны самоизолироваться при любых симптомах болезни.
Постановление вступит в силу 19 марта и будет действительно до 10 апреля.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавируса в России.
ИСТОЧНИК KP.RU