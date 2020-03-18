Похороны Валентины Гагариной пройдут 20 марта
Вдову первого космонавта Валентину Гагарину похоронят в пятницу, 20 марта, на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Она скончалась 17 марта на 85-м году жизни.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что глубокие соболезнования дочерям Валентины и Юрия Гагариных выразил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что Валентина Ивановна сделала многое для сбережения памяти о Юрии Гагарине - первом человеке, покорившем космос.
На сайте также писали, что Валентина Ивановна тяжело болела и в последние дни находилась в коме. У ее постели все время дежурили ее любимые дочери Елена и Галина.
Напомним, Валентина и Юрий Гагарин сыграли свадьбу в октябре 1957 года в Оренбурге, а через несколько лет у них родились две дочки - Елена и Галина. Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года - советский космонавт стал первым, кто отправился на орбиту.
История любви: Юрий Гагарин и его Валентина.В Гагарина были влюблены все женщины планеты. Но он был верен одной-единственной #Гагарину85
ИСТОЧНИК KP.RU