2020-03-18T18:56:01+03:00
Умные вещи

Apple выпустила новый Ipad Pro

Обновленный планшетный компьютер доступен для заказа с 18 марта
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad ProApple представила обновленный планшетный компьютер iPad ProФото: REUTERS
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Компания Apple выпустила обновленный планшетный компьютер Ipad Pro. Его главное преимущество - процессор A12Z Bionic, благодаря которому Ipad стал быстрее и мощнее большинства ноутбуков с Windows. Кроме того, такой процессор позволяет работать с 3D-графикой и обрабатывать видео высокого качества.

В продаже будет доступно две модели компьютера: с экраном диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма. Ipad Pro оснащен сразу двумя камерами: стандартной и широкоугольной.

Кроме того, устройство оснащено пятью микрофонами, которые, обеспечивают студийное качество записи. Еще одно преимущество нового Ipad - сканер LiDAR, который позволяет пользователям работать с технологиями дополнительной реальности, сообщается на сайте компании.

Обновленный Ipad Pro доступен для заказа уже с 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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