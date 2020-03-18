Apple выпустила новый Ipad Pro
Компания Apple выпустила обновленный планшетный компьютер Ipad Pro. Его главное преимущество - процессор A12Z Bionic, благодаря которому Ipad стал быстрее и мощнее большинства ноутбуков с Windows. Кроме того, такой процессор позволяет работать с 3D-графикой и обрабатывать видео высокого качества.
В продаже будет доступно две модели компьютера: с экраном диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма. Ipad Pro оснащен сразу двумя камерами: стандартной и широкоугольной.
Кроме того, устройство оснащено пятью микрофонами, которые, обеспечивают студийное качество записи. Еще одно преимущество нового Ipad - сканер LiDAR, который позволяет пользователям работать с технологиями дополнительной реальности, сообщается на сайте компании.
Обновленный Ipad Pro доступен для заказа уже с 18 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU