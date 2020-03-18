Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать важные государственные посты
Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные поправки в Конституцию не будут препятствовать жителям Крыма и Севастополя занимать важные государственные посты.
Напомним, 15 января Путин огласил своё послание к Федеральному Собранию, в котором предложил закрепить в Конституции, что главы субъектов федераций, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительства.
Президент также назвал требования к президенту России, которые, по его мнению, должны быть прописаны в Основном законе страны: кандидат должен прожить в стране минимум 25 лет и не иметь иностранного гражданства.
Сайт kp.ru сообщал, что голосование по принятию поправок в Конституцию России пройдёт 22 апреля, в среду, и будет выходным днём.
На сайте также писали, что, по словам Павла Крашенинникова, дата может быть изменена в связи с борьбой с распространением коронавируса в России.
Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU