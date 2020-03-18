2020-03-18T18:52:14+03:00
Политика

Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать важные государственные посты

Президент ранее предложил закрепить в Основном законе, что отдельные должности не смогут занимать люди с иностранным гражданством или видом на жительство
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что предложенные поправки в Конституцию не будут препятствовать жителям Крыма и Севастополя занимать важные государственные постыПутин заявил, что предложенные поправки в Конституцию не будут препятствовать жителям Крыма и Севастополя занимать важные государственные постыФото: Артем КИЛЬКИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные поправки в Конституцию не будут препятствовать жителям Крыма и Севастополя занимать важные государственные посты.

Напомним, 15 января Путин огласил своё послание к Федеральному Собранию, в котором предложил закрепить в Конституции, что главы субъектов федераций, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительства.

Президент также назвал требования к президенту России, которые, по его мнению, должны быть прописаны в Основном законе страны: кандидат должен прожить в стране минимум 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

Сайт kp.ru сообщал, что голосование по принятию поправок в Конституцию России пройдёт 22 апреля, в среду, и будет выходным днём.

На сайте также писали, что, по словам Павла Крашенинникова, дата может быть изменена в связи с борьбой с распространением коронавируса в России.

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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