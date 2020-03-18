Путин призвал не допускать расхлябанности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и регионов подготовки предупреждающих распространение коронавируса мероприятий, а также их введения по мере необходимости.
Российский лидер также призвал не допускать расхлябанности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- Никакой расхлябанности быть не должно. В борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим, - подчеркнул Путин.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Путин призвал россиян не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России. Он уточнил, что, по его мнению, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям. Путин также отметил, что информация органов власти о ситуации с коронавирусом объективна, а Минздрав держит ситуацию под контролем.
Он также добавил, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, потому что "наши люди ездят везде".
ИСТОЧНИК KP.RU