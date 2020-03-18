2020-03-18T19:12:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин призвал не допускать расхлябанности в борьбе с коронавирусом

Ранее президент призвал не верить вбросам и фейкам
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин потребовал от правительства и регионов подготовки предупреждающих распространение коронавируса мероприятий, а также их введения по мере необходимостиПутин потребовал от правительства и регионов подготовки предупреждающих распространение коронавируса мероприятий, а также их введения по мере необходимостиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и регионов подготовки предупреждающих распространение коронавируса мероприятий, а также их введения по мере необходимости.

Российский лидер также призвал не допускать расхлябанности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Никакой расхлябанности быть не должно. В борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим, - подчеркнул Путин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Путин призвал россиян не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России. Он уточнил, что, по его мнению, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям. Путин также отметил, что информация органов власти о ситуации с коронавирусом объективна, а Минздрав держит ситуацию под контролем.

Он также добавил, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, потому что "наши люди ездят везде".

ИСТОЧНИК KP.RU

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