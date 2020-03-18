2020-03-18T19:35:46+03:00
Экономика

Курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с февраля 2016 года

Нефть WTI стоит $23, это рекордно низкое значение с 6 марта 2002 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Нефть WTI продолжает ставить антирекорды. Сейчас $23, впервые с 6 марта 2002Нефть WTI продолжает ставить антирекорды. Сейчас $23, впервые с 6 марта 2002Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс евро в ходе торгов в среду, 18 марта, превысил 88 рублей впервые с февраля 2016 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с февраля 2016 года.

Антирекорд поставила нефть WTI, чья стоимость упала впервые с 6 марта 2002 $23 за баррель.

На сайте также писали, что в случае снижения цен на нефть до $20, мы можем увидеть 90 рублей за доллар.

Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти марки Brent резко упала на 30%, после чего снизился курс рубля. Причиной обвала цен на нефть стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.

После этого Минфин России анонсировал продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Тогда же Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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