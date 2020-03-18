Курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с февраля 2016 года
Курс евро в ходе торгов в среду, 18 марта, превысил 88 рублей впервые с февраля 2016 года.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с февраля 2016 года.
Антирекорд поставила нефть WTI, чья стоимость упала впервые с 6 марта 2002 $23 за баррель.
На сайте также писали, что в случае снижения цен на нефть до $20, мы можем увидеть 90 рублей за доллар.
Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти марки Brent резко упала на 30%, после чего снизился курс рубля. Причиной обвала цен на нефть стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.
После этого Минфин России анонсировал продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.
Тогда же Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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