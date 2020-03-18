Из-за коронавируса кафе и магазины во Вьетнаме перестали обслуживать иностранцев

18 Март 2020 2020-03-18T19:42:38+03:00

Во Вьетнаме иностранцев не пускают в кафе, магазины и на заправки Фото: СОЦСЕТИ

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Множество кафе, заправок и магазинов во Вьетнаме отказываются обслуживать иностранцев. Перед входом в заведения висят таблички "Только для вьетнамцев. Просим прощения за неудобство". Так владельцы предприятий стремятся противостоять распространению коронавируса.

- Сейчас вроде пускают, но не везде. Некоторые вьетнамцы перестраховываются. Я вот нахожусь на Фукуоке, а здесь латвиец с коронавирусом 4 дня ходил. Узнали, что он болеет только когда Хошимин прилетел, - рассказала Kp.ru одна из россиянок, проживающая во Вьетнаме.

Она же пожаловалась, что не смогла даже элементарно поменять в сервисе машинное масло, так как там теперь не обслуживают иностранцев. Такая же ситуация во многих магазинах. Поэтому купить шампунь, если вы не житель Вьетнама, очень проблематично.

Напомним, на данный момент во Вьетнаме находятся 67 зараженных. А количество больных по всему миру 18 марта превысило 200 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU