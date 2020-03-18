Путин надеется на поддержку россиянами поправок к Конституции

18 Март 2020 2020-03-18T20:08:09+03:00

Президент Путин рассчитывает, что россияне 22 апреля поддержат поправки в Конституцию, но отмечает, что при проблемах с коронавирусом сроки голосования можно сдвинуть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент также сообщил, что при проблемах с коронавирусом сроки голосования можно сдвинуть

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на поддержку россиянами 22 апреля поправок в Конституцию. При этом он отметил, что в случаи обострения ситуацией с распространением коронавируса сроки голосования смогут быть сдвинуты.

- Будем действовать в рамках закона, - уточнил Владимир Путин, говоря о возможности проголосовать по поправкам в Конституцию через портал госуслуг.

В первую очередь важны жизнь и здоровье граждан, отметил президент.

- Потому, если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет - то немного подвинем, - заключил Путин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Путин назначил всероссийское голосование по поправкам к Конституции на 22 апреля. Он также пояснил во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, что без точной даты подписание указа бессмысленно. Президент допустил перенос сроков в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767090" frameborder="0"></iframe> Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU