Путин надеется на поддержку россиянами поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин выразил надежду на поддержку россиянами 22 апреля поправок в Конституцию. При этом он отметил, что в случаи обострения ситуацией с распространением коронавируса сроки голосования смогут быть сдвинуты.
- Будем действовать в рамках закона, - уточнил Владимир Путин, говоря о возможности проголосовать по поправкам в Конституцию через портал госуслуг.
В первую очередь важны жизнь и здоровье граждан, отметил президент.
- Потому, если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет - то немного подвинем, - заключил Путин.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Путин назначил всероссийское голосование по поправкам к Конституции на 22 апреля. Он также пояснил во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, что без точной даты подписание указа бессмысленно. Президент допустил перенос сроков в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU