Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок во время обсуждения коронавируса в парламенте
Голландский министр здравоохранения Бруно Брюинс внезапно потерял сознание на заседании парламента Нидерландов, где обсуждались меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Кадры, как глава Минздрава страны падает в обморок, были опубликованы, в частности, на Youtube. На записи видно, как Бруно Брюинс выходит к трибуне и собирается говорить, но в этот момент он пошатнулся и упал, присутствующие помогли ему подняться. Министру предложили присесть, пододвинули к нему кресло, однако Брюинс отказался, сделал несколько глотков воды и после этого начал выступление.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что голландские специалисты приблизились к созданию вакцины от коронавируса и уже пытаются найти фармацевтическую компанию, которая смогла бы начать крупномасштабное производство.
Между тем, по данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, на сегодняшний день COVID-19 в королевстве выявлен у 2051 человека, скончались 58 человек.
Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок..
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»