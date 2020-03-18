2020-03-18T23:43:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок во время обсуждения коронавируса в парламенте

Кадры этого момента попали в Сеть [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр здравоохранения Нидерландов Бруно БрюинсМинистр здравоохранения Нидерландов Бруно БрюинсФото: REUTERS
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Голландский министр здравоохранения Бруно Брюинс внезапно потерял сознание на заседании парламента Нидерландов, где обсуждались меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Кадры, как глава Минздрава страны падает в обморок, были опубликованы, в частности, на Youtube. На записи видно, как Бруно Брюинс выходит к трибуне и собирается говорить, но в этот момент он пошатнулся и упал, присутствующие помогли ему подняться. Министру предложили присесть, пододвинули к нему кресло, однако Брюинс отказался, сделал несколько глотков воды и после этого начал выступление.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что голландские специалисты приблизились к созданию вакцины от коронавируса и уже пытаются найти фармацевтическую компанию, которая смогла бы начать крупномасштабное производство.

Между тем, по данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, на сегодняшний день COVID-19 в королевстве выявлен у 2051 человека, скончались 58 человек.

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок..

ИСТОЧНИК KP.RU

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