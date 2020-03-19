2020-03-19T01:03:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны России опровергло сообщения о том, что в Москве якобы ввели комендантский час

В министерстве подчеркнули, что появившееся в соцсетях изображение «приказа» об этом – грубо слепленная фальшивка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минобороны России опровергло сообщения о том, что в Москве якобы ввели комендантский часМинобороны России опровергло сообщения о том, что в Москве якобы ввели комендантский часФото: Александр ГЛУЗ
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Министерство обороны России опровергло появившиеся в Интернете сообщения о том, что в Москве якобы «ввели комендантский час», а опубликованное в социальных сетях изображение «приказа» об этом в Минобороны назвали «грубо слепленной фальшивкой».

«Распространенное в социальных сетях изображение якобы «приказа» Минобороны России о «введении комендантского часа» в городе Москва – грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве добавили, что «подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», а Вооруженные силы России несут службу в обычном режиме.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, какие фейки про коронавирус запускают в соцсетях различные интернет-тролли. Политолог и социолог Михаил Галицкий пояснил, кто и зачем распространяет ложные слухи в Сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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