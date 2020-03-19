Самолет с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву
Поздним вечером в среду, 18 марта, из аэропорта черногорской столицы Подгорицы в Москву вылетел самолет «Аэрофлота», которым на Родину возвращаются 157 российских туристов.
«Самолет компании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву. В самолете находятся пассажиры «Аэрофлота» и «Победы». Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован на рейс», - сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа.
Напомним, как писал сайт kp.ru, около 1800 россиян застряли в этой стране из-за того, что власти Черногории закрыли границы и отменили международные авиарейсы, когда стало о двух случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране.
Между тем, накануне было подтверждено еще шесть случаев, и на сегодняшний день в Черногории инфицированы восемь человек.
Карта распространения коронавируса
Власти Черногории в среду разрешили части россиян вылететь из Тивата в Москву.Всего около 1800 россиян застряли в Черногории после того, как страна временно остановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса и выявлением первых двух случаев заражения в стране
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ИСТОЧНИК KP.RU
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