2020-03-19T02:04:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Самолет с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

На борту лайнера возвращаются в Россию 157 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет «Аэрофлота» с российскими туристами на борту вылетел из столицы Черногории. Фото: Марина Лысцева/ТАСССамолет «Аэрофлота» с российскими туристами на борту вылетел из столицы Черногории. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Поздним вечером в среду, 18 марта, из аэропорта черногорской столицы Подгорицы в Москву вылетел самолет «Аэрофлота», которым на Родину возвращаются 157 российских туристов.

«Самолет компании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву. В самолете находятся пассажиры «Аэрофлота» и «Победы». Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован на рейс», - сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около 1800 россиян застряли в этой стране из-за того, что власти Черногории закрыли границы и отменили международные авиарейсы, когда стало о двух случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране.

Между тем, накануне было подтверждено еще шесть случаев, и на сегодняшний день в Черногории инфицированы восемь человек.

Карта распространения коронавируса

Власти Черногории в среду разрешили части россиян вылететь из Тивата в Москву.Всего около 1800 россиян застряли в Черногории после того, как страна временно остановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса и выявлением первых двух случаев заражения в стране

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ИСТОЧНИК KP.RU

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