Коронавирусом впервые заразился американский конгрессмен

19 Март 2020 2020-03-19T03:40:11+03:00

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В американском конгрессе выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19: заболел законодатель-республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт.

«Вечером в субботу у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы, в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что у него подтвержден COVID-19», - говорится в заявлении пресс-службы республиканца.

Сам же Марио Диас-Баларт написал на своей странице в соцсети, что чувствует себя уже гораздо лучше. Политик призвал всех соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru,11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в мире пандемией, после чего президент США Дональд ввел в стране режим чрезвычайного положения. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения в Штатах превысило 7,7 тысячи, умерли 118 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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ИСТОЧНИК KP.RU