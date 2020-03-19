2020-03-19T03:40:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом впервые заразился американский конгрессмен

Заболевание подтверждено у республиканца Марио Диас-Баларта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский конгрессмен Марио Диас-Баларт (в центре)Американский конгрессмен Марио Диас-Баларт (в центре)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском конгрессе выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19: заболел законодатель-республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт.

«Вечером в субботу у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы, в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили о том, что у него подтвержден COVID-19», - говорится в заявлении пресс-службы республиканца.

Сам же Марио Диас-Баларт написал на своей странице в соцсети, что чувствует себя уже гораздо лучше. Политик призвал всех соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru,11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в мире пандемией, после чего президент США Дональд ввел в стране режим чрезвычайного положения. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения в Штатах превысило 7,7 тысячи, умерли 118 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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