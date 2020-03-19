2020-03-19T04:16:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Оставшихся в Черногории россиян эвакуируют 19 марта

На четверг запланированы два рейса «Победы» и один рейс компании S7
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти Черногории разрешили вывезти из страны россиянВласти Черногории разрешили вывезти из страны россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оставшихся в Черногории россиян продолжат эвакуировать из этой страны в четверг, 19 марта. На этот день запланированы два рейса авиакомпании «Победа» и один рейс компании S7 из аэропорта черногорской Подгорицы в Москву, сообщило посольство России в Черногории.

«Достигнуты договоренности о том, что 19 марта будут осуществлены рейсы компаний S7 и «Победа» из Черногории в Россию. Российские авиаперевозчики получили разрешение черногорской стороны», - цитирует сообщение российского дипломатического представительства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду вечером из Подгорицы в Москву вылетел самолет «Аэрофлота», которым на Родину возвращаются 157 российских туристов, застрявших в Черногории из-за того, что власти власти закрыли границы и отменили международные авиарейсы.

Ранее сообщалось, что в Черногории, до недавнего времени остававшейся единственной страной Евросоюза, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, число инфицированных возросло до восьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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