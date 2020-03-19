Росстат перечислил регионы России с самыми высокими зарплатами

19 Март 2020 2020-03-19T07:42:50+03:00

Москва попала в тройку лидеров, но ее опередили сразу два автономных округа

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Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована на Чукотке и составляет 106,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год.

На втором месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ. Лишь потом идет Москва.

Регионы с самыми высокими зарплатами:

1. Чукотский автономный округ - 106,8 тыс. рублей,

2. Ямало-Ненецкий автономный округ - 100,4 тыс. рублей,

3. Москва - 94 тыс. рублей,

4. Магаданская область - 92,9 тыс. рублей,

5. Ненецкий автономный округ - 86,8 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты по стране зафиксированы в Карачаево-Черкесии. Ежемесячно жители этого региона получают в среднем 27 тысяч рублей. Дальше в тройке лидеров антирейтинга идут Дагестан и Ивановская области.

Регионы с самыми низкими зарплатами:

1. Карачаево-Черкесская Республика - 27 тысяч рублей,

2. Дагестан - 27,2 тыс. рублей,

3. Ивановская область - 27,3 тыс. рублей,

4. Ингушетия - 27,5 тыс. рублей,

5. Чечня - 27,7 тыс. рублей.

Средняя же зарплата по России в прошлом году, согласно данным RT, составила 47,5 тысячи рублей. По сравнению с 2018-м, эта сумма выросла на 3,7 тысячи рублей. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что жители регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока получают больше остальных россиян из-за региональных надбавок за тяжелые условия проживания и вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых.

А низкие зарплаты в кавказский регионах объясняются занятностью населения преимущественно в бюджетной сфере и в сельском хозяйстве. В этих сферах не предусмотрены высокие надбавки.

"Сельское хозяйство у нас всегда отличается более низкими заработными платами, если это не крупные агрохолдинги", - добавил эксперт.

Сайт kp.ru писал, что за 2019 год зарплаты по стране выросли в среднем на 6%, а в Москве - сразу на 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU