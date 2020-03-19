Посольство планирует вывезти россиян с Канарских островов спецрейсом

19 Март 2020 2020-03-19T08:26:32+03:00

Многие туристы не могут добраться до материковой части Испании с Тенерифе, чтобы сесть на самолет и вернуться в Москву

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Дипломаты планируют вывезти российских туристов с Канарских островов специальным рейсом. Из-за ограничительных мер, введенных в европейской стране на фоне распространения коронавируса, наши соотечественники оказались "в ловушке" на Тенерифе. Об этом сообщило посольство РФ в Мадриде

"В связи с тем, что многие российские туристы, находящиеся на о.Тенерифе, не могут добраться до материковой части Испании в следствие ограничений после введения тревожного положения в стране, чтобы в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву, посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании "Аэрофлот", - сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Вопрос с временным расселением туристов тоже держится на контроле при содействии почетного консульства на Канарских островах. Тех россиян, которые вынуждены были выехать из своих отелей, обеспечили жильем.

Посольство рекомендует гражданам, находящимся на материковой части Испании, как можно скорее добраться до Мадрида и вылететь в России одним из регулярных рейсом до Москвы.

Сайт kp.ru писал, что европейская страна ограничила передвижение на своей территории в конце прошлой недели. Людям разрешено выходить на улицу лишь в крайней необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

ИСТОЧНИК KP.RU