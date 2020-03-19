2020-03-19T09:44:13+03:00
Происшествия

Афера на миллиард рублей. В Москве задержали мошенницу

Женщина взяла огромный кредит в банке по фиктивным документам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Продолжаются поиски соучастников аферистки. Фото: DPA TASSПродолжаются поиски соучастников аферистки. Фото: DPA TASSФото: скриншот с видео
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Московские полицейские задержали 39-летнюю жительницу Московской области, которая смогла обмануть банк на миллиард рублей.

Женщина создала сеть организаций на рынке драгоценных металлов и камней, а потом обратилась в одну из коммерческих кредитных организаций для получения крупного займа. Во время оформления сделки она предоставила фиктивные документы, а в обеспечительных мерах указала несуществующий товар.

"Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно ее данным, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Правоохранители уже провели боле 20 обысков в столице и по области, а также изъяли около десяти килограммов металла желтого цвета, другие предметы и документы.

Предпринимательница помещена под домашний арест. Продолжается установление личностей всех участников мошеннической схемы. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении сайта kp.ru.

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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