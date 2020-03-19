2020-03-19T09:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В России обсуждают введение режима неполной дистанционной занятости

Совмещение офисной и удаленной работы может быть легализовано
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти страны рассматривают возможность введения режима неполной дистанционной занятости. Вопрос планируют поднять на обсуждении в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений - ее курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о совмещении офисной и удаленной работы. На данный момент законодательство позволяет выбрать лишь один вариант. Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать дистанционную деятельность. Решение может быть особенно актуальным на фоне угрозы распространения коронавируса и перевода многих сотрудников на удаленку, передают "Известия".

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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