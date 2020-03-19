В России обсуждают введение режима неполной дистанционной занятости
Власти страны рассматривают возможность введения режима неполной дистанционной занятости. Вопрос планируют поднять на обсуждении в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений - ее курирует вице-премьер Татьяна Голикова.
Речь идет о совмещении офисной и удаленной работы. На данный момент законодательство позволяет выбрать лишь один вариант. Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать дистанционную деятельность. Решение может быть особенно актуальным на фоне угрозы распространения коронавируса и перевода многих сотрудников на удаленку, передают "Известия".
Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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