2020-03-19T10:56:17+03:00
Политика

Понимающие и откровенные: Путин больше всего доверяет простым россиянам

Президент ценит то, что обычные граждане говорят с ним искренне, без оглядки на чужое мнение [мнение]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин считает мнение обычных граждан самым важным и достоверным источником информации. Люди, что думают, то и говорят, пусть даже "критические вещи", и им не важно мнение начальства - всё идет от души.

"Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей... У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные", - сказал глава государства в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что простые граждане всегда честно говорят, если им что-то не нравится, и здесь важно выслушать проблему каждого, ведь из отдельных случаев прорисовываются проблемы миллионов россиян.

Об этом и многом другом более подробно читайте на сайте kp.ru.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 17. О планах после 2024 года и образе царя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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