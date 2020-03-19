Все по-взрослому: журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии в Америке из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T10:46:50+03:00

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Легендарный эротический журнал для мужчин Playboy, издающийся с 1953 года, прекратит издаваться в США в печатной версии.

Как сообщил глава компании Бен Кон, тираж весеннего номера будет последним в стране в 2020 году. Однако это вовсе не значит, что журнал совсем прекращает существовать - онлайн-выпуски будут публиковаться на официальном сайте в стандартном режиме. Об этом Кон сообщил в статье на Medium.

В 2021 году компания обещает выпустить новые товары для потребителей, а также печатные продукты в новых формах, в том числе спецвыпуски.

- Журнал издается уже 66 лет, но сейчас стало очевидно, что коронавирус окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала. У издателей встал вопрос о том, как Playboy может лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и "принимать участие в разговоре" каждый день, а не раз в три месяца, как это происходит с выпуском печатной версии, - рассказал глава компании.

Также он отметил, что Playboy - это "многое для многих". Журнал, стиль жизни, бренд одежды, членский клуб и даже, по мнению некоторых, «развратник нашей молодежи».

- На протяжении последних 66 лет одна вещь оставалась неизменной - наша приверженность свободе выражения мнений и устранению табу. Мы гордимся тем, что являемся одним из самых узнаваемых брендов в мире - 97% населения нашей планеты знают, что представляет наша печально известная дерзкая, носящая бабочку голова кролика, - подчеркнул Бен Кон.

ИСТОЧНИК KP.RU