Зарплаты курьеров и доставщиков еды выросли на 20 процентов

19 Март 2020 2020-03-19T10:32:29+03:00

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В России вырос спрос на курьеров. Соискатели, которые претендуют на данные вакансии, уже стали получать на 20 процентов больше, отметили в Superjob.

Спрос на сотрудников вырос почти на 40 процентов. По данным HeadHunter работодатели готовы предлагать удобные условия для сотрудника, чтобы набрать необходимое количество людей. Особое внимание рекрутеры уделяют людям с личным транспортом: велосипедом, самокатом.

Количество вакансий на данные позиции начало расти в марте, когда ситуация с COVID-19 стала активно проявляться в России. По сравнению с февралем число предложений на сервисах по поиску работ Несмотря на повышенный спрос, число соискателей наоборот уменьшается: с 1 по 18 марта резюме от желающих трудиться курьером стало на 11% меньше, чем за первые три недели февраля (4854 и 5469 соответственно).

- Повышение зарплатных предложений связано с востребованностью курьеров. Заказов много и они повышают цены на свои услуги. Такая же ситуация в такси, цены на поездки в часы-пик подскочили на 50-70 процентов. Сегодня курьеру в Москве в среднем предлагают 50 тысяч рублей. Если ситуация с распространением коронавируса станет ухудшаться, а меры — ужесточаться, эта цифра будет и дальше расти, - рассказывает основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

Есть еще одна тенденция – рекрутеры просматривают отклики на данные вакансии почти сразу, а раньше только после того, как накопится большое количество желающих.

Если сервисы по доставке еды пользуются большой популярностью, то в ресторанах дела обстоят не самым лучшим образом.

В Федерации рестораторов и отельеров отметили, что эпидемия повлияла на бизнес почти фатально.

- Люди все меньше и меньше ходят в рестораны либо перестают ходить вовсе. Все понимают, что это паника. На самом деле в ресторанах достаточно безопасно: есть и бактерицидные лампы, и обработка антисептиками, — сказал «Известиям» вице-президент ФРиО Сергей Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU