Умер «самый одинокий» астронавт NASA Альфред Уорден

19 Март 2020 2020-03-19T11:33:54+03:00

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Астронавт NASA Альфред «Ал» Уорден скончался в возрасте 88 лет. Он был одним из участников лунной миссии вместе с Дэвидом Скоттом и Джеймсом Ирвином. Однако на поверхности земного спутника он так и не побывал, оставшись в корабле на управлении.

«С большой грустью семья полковника Альфред Уордена (в отставке, ВВС США) сообщает, что «Ал» умер во сне прошлой ночью. Семья благодарит всех за вашу доброту, мысли и молитвы», — цитирует сообщение о смерти астронавта Пятый канал.

В NASA рассказали, что полковник летал к Луне в качестве пилота командного модуля «Аполлон-15» в августе 1971 года. Пока его коллеги исследовали поверхность Луны Уорден в оставался на орбите спутника и управлял модулем корабля. В тот момент он находился в 3600 километрах от других людей из-за чего и получил прозвище «самого одинокого астронавта». Именно благодаря этому факту Альфред Уорден даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, ка человек оказавшийся на максимально большом расстоянии, которое когда-либо было между напарниками-астронавтами.

«Теперь я знаю, почему я здесь. Не чтобы поближе взглянуть на Луну, но чтобы оглянуться на наш дом, Землю», - цитирует слова Уордена после миссии сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU