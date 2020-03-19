"Победа" не получила разрешения на вывоз 600 россиян из Черногории

19 Март 2020 2020-03-19T11:46:36+03:00

У одной из авиакомпаний возникли проблемы с получением разрешения. Фото: Иван ВИСЛОВ

На четверг были запланированы два рейса «Победы» и один рейс компании S7

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Российская авиакомпания "Победа" на данный момент не получила разрешения на вывоз из Черногории 600 человек, сообщили в компании.

Оставшихся в Черногории граждан РФ должны были вернуть на родину в четверг, 19 марта. На этот день запланированы два рейса авиакомпании «Победа» и один рейс компании S7. Согласно данным посольства России в Черногории, они должны были отправиться из аэропорта черногорской Подгорицы в Москву.

- Достигнуты договоренности, российские авиаперевозчики получили разрешение черногорской стороны, - сообщалось ранее.

По словам представитель перевозчика, многие отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса.

- Среди наших клиентов есть онкобольные, которым необходим прием лекарств. В Черногории они закончились, - уточнили в авиакомпании Интерфаксу.

Однако в настоящее время воздушные судна не могут забрать наших граждан из-за того, что по какой-то причине авиакомпания "Победа" так и не получила соответствующего разрешения заграничных властей. Причина такого запрета на перелеты, пока остается неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU