2020-03-19T11:46:36+03:00
В мире

"Победа" не получила разрешения на вывоз 600 россиян из Черногории

На четверг были запланированы два рейса «Победы» и один рейс компании S7
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments3
У одной из авиакомпаний возникли проблемы с получением разрешения.У одной из авиакомпаний возникли проблемы с получением разрешения.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Российская авиакомпания "Победа" на данный момент не получила разрешения на вывоз из Черногории 600 человек, сообщили в компании.

Оставшихся в Черногории граждан РФ должны были вернуть на родину в четверг, 19 марта. На этот день запланированы два рейса авиакомпании «Победа» и один рейс компании S7. Согласно данным посольства России в Черногории, они должны были отправиться из аэропорта черногорской Подгорицы в Москву.

- Достигнуты договоренности, российские авиаперевозчики получили разрешение черногорской стороны, - сообщалось ранее.

По словам представитель перевозчика, многие отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса.

- Среди наших клиентов есть онкобольные, которым необходим прием лекарств. В Черногории они закончились, - уточнили в авиакомпании Интерфаксу.

Однако в настоящее время воздушные судна не могут забрать наших граждан из-за того, что по какой-то причине авиакомпания "Победа" так и не получила соответствующего разрешения заграничных властей. Причина такого запрета на перелеты, пока остается неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"РЖД" позволит пассажирам сдать невозвратные билеты из-за коронавируса
В России создадут платформу для дистанционного обучения студентов
В России создадут платформу для дистанционного обучения студентов
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке
Правительство отсрочило уплату страховых взносов для бизнеса
Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику РФ, чем снижение цен на нефть
Британец укатил в Италию с любовницей, но заразился коронавирусом
Путин о коронавирусе в России: Надо быть готовыми к любому развитию событий
Фильмы Universal будут доступны онлайн со дня премьеры
В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за побег из-под карантина
"Победа" не получила разрешения на вывоз 600 россиян из Черногории
Умер «самый одинокий» астронавт NASA Альфред Уорден
Мишустин заявил об отмене ограничения на поставки товаров первой необходимости
Музыку в московском метро отменили из-за коронавируса
В Минздраве Италии рассказали о лучшем оружии на войне с covid-19
Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах карантина
Все по-взрослому: журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии в Америке из-за коронавируса
Зарплаты курьеров и доставщиков еды выросли на 20 процентов
Курс рубля на 19 марта 2020: доллар снизился до 80,5, евро - до 87,9
Понимающие и откровенные: Путин больше всего доверяет простым россиянам
В России обсуждают введение режима неполной дистанционной занятости