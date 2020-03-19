Фильмы Universal будут доступны онлайн со дня премьеры

19 Март 2020 2020-03-19T12:05:39+03:00

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Кинокомпания Universal Pictures решила внести в свой вклад в формирование досуга населения во время пандемии коронавируса. Студия пообещала выкладывать на онлайн-платформы все свои фильмы в день премьеры.

Первым фильмом киностудии который окажется одновременно в кинотеатрах в и Сети станут «Тролли. Мировой тур». Релиз картины запланирован ан 10 апреля. Кроме того компания объявила, что 20 апреля зрители смогут посмотреть дома недавно вышедшие фильмы, такие как «Эмма», «Человек невидимка» и «Охота». Все они выйдут на дружественных компании платформах, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что в обычном режиме фильмы остаются в прокате 90 дней с момента премьеры и увидеть их в этот период можно только в кинотеатрах. Однако в связи с распространением коронавируса кинозалы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрыты. Также закрыты кинотеатры по всей Ирландии. К скорому закрытию готовятся кинозалы Великобритании, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU