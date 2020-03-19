Британец укатил в Италию с любовницей, но заразился коронавирусом
Коронавирус едва не разрушил брак пары из Великобритании. Состоятельный глава семейства сказал жене, что отправляется в командировку в пределах страны, а на самом деле рванул в Италию вместе с любовницей.
Как на зло, в это время европейскую страну охватило инфекционное заболевание. Бизнесмен успел вернуться на родину до закрытия авиасообщения, но подхватил COVID-19. Врачам изменщик во всем признался, но вот имя любовницы называть отказался. Убедить его не смогли даже слова врачей о том, что девушка может быть тоже больна.
Жена же бизнесмена правды так и не узнала. Он заверил ее, что страну не покидал, и коронавирус подхватил тоже здесь. Женщина последовала рекомендация врачей и следом за супругом отправилась в карантин.
Имя 39-летнего пациента не раскрывается. По словам медиков, вероятность того, что жена узнает об измене, волнует его гораздо больше, чем сам коронавирус.
"Пациент думал, что у него есть идеальное алиби для прикрытия курортного романа, но не учел распространение коронавируса. Мужчине просто повезло, что он вернулся домой до отмены рейсов - вот это, действительно, потребовало бы некоторых объяснений", - цитирует Daily Star собеседников издания.
Сайт kp.ru писал, что Италия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом после Китая. В стране насчитывается почти 29 тысяч пациентов с COVID-19. Из них почти три тысячи уже скончались.
Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!
ИСТОЧНИК KP.RU
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