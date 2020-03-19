2020-03-19T12:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Британец укатил в Италию с любовницей, но заразился коронавирусом

Бизнесмен успел вернуться в Англию до закрытия авиасообщения и соврал жене, что подхватил инфекцию во время командировки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчине повезло, что он успел покинуть Италию до отмены авиарейсовМужчине повезло, что он успел покинуть Италию до отмены авиарейсовФото: REUTERS
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Коронавирус едва не разрушил брак пары из Великобритании. Состоятельный глава семейства сказал жене, что отправляется в командировку в пределах страны, а на самом деле рванул в Италию вместе с любовницей.

Как на зло, в это время европейскую страну охватило инфекционное заболевание. Бизнесмен успел вернуться на родину до закрытия авиасообщения, но подхватил COVID-19. Врачам изменщик во всем признался, но вот имя любовницы называть отказался. Убедить его не смогли даже слова врачей о том, что девушка может быть тоже больна.

Жена же бизнесмена правды так и не узнала. Он заверил ее, что страну не покидал, и коронавирус подхватил тоже здесь. Женщина последовала рекомендация врачей и следом за супругом отправилась в карантин.

Имя 39-летнего пациента не раскрывается. По словам медиков, вероятность того, что жена узнает об измене, волнует его гораздо больше, чем сам коронавирус.

"Пациент думал, что у него есть идеальное алиби для прикрытия курортного романа, но не учел распространение коронавируса. Мужчине просто повезло, что он вернулся домой до отмены рейсов - вот это, действительно, потребовало бы некоторых объяснений", - цитирует Daily Star собеседников издания.

Сайт kp.ru писал, что Италия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом после Китая. В стране насчитывается почти 29 тысяч пациентов с COVID-19. Из них почти три тысячи уже скончались.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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