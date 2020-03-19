2020-03-19T12:33:52+03:00
Экономика

Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику РФ, чем снижение цен на нефть

По его мнению, накопленные ресурсы позволят властям оперативно реагировать на ситуацию
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава Минфина РФ Антон Силуанов.Глава Минфина РФ Антон Силуанов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ситуация с коронавирусом сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть на мировом рынке.

- В настоящее время действует два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли экономики государства, - цитирует слова Силуанова ТАСС.

Однако накопленные ресурсы позволят властям РФ оперативно реагировать на непростую ситуацию. У правительства есть необходимые ресурсы, в частности 300-миллиардный Фонд национального благосостояния, которые помогают нуждающемуся бизнесу, людям, субъектам РФ.

Сайт kp.ru писал, что ранее вице-премьер Михаил Мишустин заявлял о стабильной ситуации с товарами на российском рынке. Запасов продовольствия у России достаточно, а также с 20 марта свою работу начнет "зеленый коридор". Он упростит доставку товаров первой необходимости в страну.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"РЖД" позволит пассажирам сдать невозвратные билеты из-за коронавируса
В России создадут платформу для дистанционного обучения студентов
В России создадут платформу для дистанционного обучения студентов
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке
Правительство отсрочило уплату страховых взносов для бизнеса
Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику РФ, чем снижение цен на нефть
Британец укатил в Италию с любовницей, но заразился коронавирусом
Путин о коронавирусе в России: Надо быть готовыми к любому развитию событий
Фильмы Universal будут доступны онлайн со дня премьеры
В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за побег из-под карантина
"Победа" не получила разрешения на вывоз 600 россиян из Черногории
Умер «самый одинокий» астронавт NASA Альфред Уорден
Мишустин заявил об отмене ограничения на поставки товаров первой необходимости
Музыку в московском метро отменили из-за коронавируса
В Минздраве Италии рассказали о лучшем оружии на войне с covid-19
Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах карантина
Все по-взрослому: журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии в Америке из-за коронавируса
Зарплаты курьеров и доставщиков еды выросли на 20 процентов
Курс рубля на 19 марта 2020: доллар снизился до 80,5, евро - до 87,9
Понимающие и откровенные: Путин больше всего доверяет простым россиянам
В России обсуждают введение режима неполной дистанционной занятости