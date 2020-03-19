Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику РФ, чем снижение цен на нефть

19 Март 2020 2020-03-19T12:33:52+03:00

По его мнению, накопленные ресурсы позволят властям оперативно реагировать на ситуацию

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Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ситуация с коронавирусом сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть на мировом рынке.

- В настоящее время действует два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли экономики государства, - цитирует слова Силуанова ТАСС.

Однако накопленные ресурсы позволят властям РФ оперативно реагировать на непростую ситуацию. У правительства есть необходимые ресурсы, в частности 300-миллиардный Фонд национального благосостояния, которые помогают нуждающемуся бизнесу, людям, субъектам РФ.

Сайт kp.ru писал, что ранее вице-премьер Михаил Мишустин заявлял о стабильной ситуации с товарами на российском рынке. Запасов продовольствия у России достаточно, а также с 20 марта свою работу начнет "зеленый коридор". Он упростит доставку товаров первой необходимости в страну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU