Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику РФ, чем снижение цен на нефть
Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ситуация с коронавирусом сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть на мировом рынке.
- В настоящее время действует два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли экономики государства, - цитирует слова Силуанова ТАСС.
Однако накопленные ресурсы позволят властям РФ оперативно реагировать на непростую ситуацию. У правительства есть необходимые ресурсы, в частности 300-миллиардный Фонд национального благосостояния, которые помогают нуждающемуся бизнесу, людям, субъектам РФ.
Сайт kp.ru писал, что ранее вице-премьер Михаил Мишустин заявлял о стабильной ситуации с товарами на российском рынке. Запасов продовольствия у России достаточно, а также с 20 марта свою работу начнет "зеленый коридор". Он упростит доставку товаров первой необходимости в страну.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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