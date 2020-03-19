Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке

19 Март 2020 2020-03-19T12:59:09+03:00

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Центральный Банк России в четверг, 19 марта, приступит к продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния на внутреннем рынке. Решение связано со сделкой по приобретению правительством пакета акций Сбербанка.

"В связи с тем что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте регулятора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU