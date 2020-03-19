Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке
Центральный Банк России в четверг, 19 марта, приступит к продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния на внутреннем рынке. Решение связано со сделкой по приобретению правительством пакета акций Сбербанка.
"В связи с тем что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте регулятора.
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»