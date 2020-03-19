2020-03-19T12:59:59+03:00
Общество

В России создадут платформу для дистанционного обучения студентов

За основу будет взята модель «Цифровой колледж Подмосковья»
Елена АКИМОВА
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В России создадут цифровую платформу для дистанционного обучения студентовВ России создадут цифровую платформу для дистанционного обучения студентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России создадут платформу для дистанционного обучения студентов. За основу будет взята модель «Цифровой колледж Подмосковья».

Сегодня на платформе хранится множество различных онлайн-курсов и практикумов для колледжей. В системе можно не только дистанционно проходить обучение, но и проводить конференции. Сейчас платформой пользуются 49 подмосковных колледжей.

Особенно актуальна цифровая система в условиях карантина из-за распространения в мире коронавируса. Опытом Московской области уже заинтересовались в других регионах России, в частности в Санкт-Петербурге.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже провел встречу с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Стороны договорились, что регионы реализуют совместный проект по созданию модели дистанционного обучения для системы профессионального образования.

Специалисты из Санкт-Петербург займутся сбором и анализом цифровых образовательных решений, которые применяются в российских регионах. В итоге должна получиться модель, доступная для всех регионов страны. На платформе смогут получать знания студенты из разных уголков России, а преподаватели следить за самыми актуальными образовательными технологиями, сообщает телеканал «360».

В России частично введены ограничения из-за распространения коронавируса. С 23 марта школьников отправят на трехнедельные каникулы, многие вузы уже перешли на удаленный формат обучения, а работодатели по возможности разрешают сотрудникам трудиться из дома.

19 марта в больнице в Москве скончался первый пациент от коронавируса. Это 79-летняя женщина, помимо вируса она имела ряд хронических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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