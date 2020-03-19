Для призывников подготовили законопроект об "ипотечных каникулах"
Депутаты подготовили законопроект об "ипотечных каникулах" для призывников. Согласно документы, молодые люди, которые призываются в российскую армию, смогут получить право каникул на весь срок своей службы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
- Некоторые из них уже имеют кредиты, и, поскольку их призвали в армию, не могут обслуживать свой кредит перед банком, - сказал Аксаков на пресс-конференции в Симферополе.
Также председатель ГД отметил, что такая же возможность рассматривается и для военнослужащих, в частности выполняющих задачи государства, например, в Сирии. Пока этот вопрос согласовывается.
Не исключено, что законопроект по ипотечным каникулам для призывников может быть принят Госдумой уже в апреле, отметил Аксаков.
Напомним, закон об "ипотечных каникулах" был принят в 2019 году. Согласно документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более полугода. В течение этого времени гражданин получает возможность снизить размер выплат или вовсе приостановить их.
Также "ипотечные каникулы" действуют для безработных, инвалидов и людей, чей заработок снизился на 30% и более.
ИСТОЧНИК KP.RU