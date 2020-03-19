2020-03-19T17:24:37+03:00
Экономика

Для призывников подготовили законопроект об "ипотечных каникулах"

Предлагается, что такие меры поддержки будут действовать на весь срок службы
Юлия Кекова
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Такая же возможность рассматривается и для военнослужащихТакая же возможность рассматривается и для военнослужащихФото: Влад КОМЯКОВ
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Депутаты подготовили законопроект об "ипотечных каникулах" для призывников. Согласно документы, молодые люди, которые призываются в российскую армию, смогут получить право каникул на весь срок своей службы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Некоторые из них уже имеют кредиты, и, поскольку их призвали в армию, не могут обслуживать свой кредит перед банком, - сказал Аксаков на пресс-конференции в Симферополе.

Также председатель ГД отметил, что такая же возможность рассматривается и для военнослужащих, в частности выполняющих задачи государства, например, в Сирии. Пока этот вопрос согласовывается.

Не исключено, что законопроект по ипотечным каникулам для призывников может быть принят Госдумой уже в апреле, отметил Аксаков.

Напомним, закон об "ипотечных каникулах" был принят в 2019 году. Согласно документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более полугода. В течение этого времени гражданин получает возможность снизить размер выплат или вовсе приостановить их.

Также "ипотечные каникулы" действуют для безработных, инвалидов и людей, чей заработок снизился на 30% и более.

ИСТОЧНИК KP.RU

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