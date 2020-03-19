Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

19 Март 2020 2020-03-19T14:08:15+03:00

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Вызванный коронавирусом кризис будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни россиян. Такого мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он считает, что оценить последствия сложившейся ситуации в полном объеме пока довольно сложно, но они определенно будут значительными.

"Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий", - цитирует ТАСС экономиста.

По словам Кудрина, у правительства должны быть соответствующие полномочия для принятия оперативных мер, а Счетная палата уже изучит все последствия.

К слову, власти уже принимают меры по оказанию поддержки бизнесу в это нелегкое время. Сайт kp.ru писал, что для малых и средних предприятий на три месяца отсрочили выплаты по страховым взносам и арендным платежам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU