Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Вызванный коронавирусом кризис будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни россиян. Такого мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он считает, что оценить последствия сложившейся ситуации в полном объеме пока довольно сложно, но они определенно будут значительными.
"Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий", - цитирует ТАСС экономиста.
По словам Кудрина, у правительства должны быть соответствующие полномочия для принятия оперативных мер, а Счетная палата уже изучит все последствия.
К слову, власти уже принимают меры по оказанию поддержки бизнесу в это нелегкое время. Сайт kp.ru писал, что для малых и средних предприятий на три месяца отсрочили выплаты по страховым взносам и арендным платежам.
Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»