Курс евро на 20 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

19 Март 2020 2020-03-19T15:15:21+03:00

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Центральный банк России опубликовал официальный курс евро на 20 марта. В пятницу европейская валюта подорожает на 2,3788 рубля и достигнет отметки 87,2669. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Согласно данным торгов на Московской бирже утром 19 марта стоимость европейской валюты продолжила, достигая 84,8881 рубля.

Ранее, 18 марта, рубль сильно ослаб по отношению к евро. Тогда отметка достигала 85 рублей за европейскую валюту, впервые с 2016 года так значительно увеличившись в стоимости.

Сайт kp.ru писал, что нестабильные позиции рубля связаны с понижением цен на нефть. В частности, цена смеси марки Brent снизилась до 28 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU