2020-03-19T14:46:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Психолог рассказал, как перенести изоляцию на карантине

Специалисты рекомендуют ответственно подойти к этому периоду
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Психолог рассказал, как перенести домашнюю изоляциюПсихолог рассказал, как перенести домашнюю изоляциюФото: Shutterstock
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Многие россияне, которые вернулись из-за границы, вынуждены находиться у себя дома на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции. Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс отметил, что всем, кто оказался в режиме самоизоляции, необходимо дать себе верную первоначальную установку. Важно понимать, для чего эта изоляция, и тогда воспринимать ее будет намного проще.

«Если они [люди] относятся к этому следующим образом – "я должен сидеть в самоизоляции и это очень плохо". Тогда, конечно, он будет страдать. Если у человека другая установка, которая звучит так – "это мой выбор", я так хочу ради своей безопасности. Это не плохо и не хорошо. Это просто некий этап в моей жизни». Тогда и воспринимать все происходящее человек будет более положительно», – цитирует психолога ИА НСН.

Хорс рекомендует людям, столкнувшимся с этой проблемой, заняться домашними делами, которые давно откладывались. Тогда время дома пролетит незаметно.

С таким мнением согласна врач-психиатр Ольга Карпенко. Она отметила, что активным и общительным людям карантин дается особенно не просто, однако говорить о вреде краткосрочной изоляции для психики нельзя, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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