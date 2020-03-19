2020-03-19T14:56:51+03:00
Экономика

Курс доллара на 20 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара на 20 марта
Юлия Кекова
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Доллар вновь продолжает расти в ценеДоллар вновь продолжает расти в ценеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара на 20 марта. В пятницу американская валюта продолжит увеличиваться в стоимости по отношению к рублю. Согласно данным ЦБ, доллар подорожает на 2,9439 рубля и достигнет отметки 80,1570.

Ранее американская валюта также росла. Утром 19 марта показатели достигали 77,2131 рубля за доллар. По сравнению стоимости зарубежных денег 20 марта с 18 марта, цена за валюту увеличилась на 6,277 рубля. В тот же день на Мосбирже была зафиксирована высокая стоимость доллара впервые с февраля с 2016 года.

Напомним, падение рубля связано с понижением цен на нефть. Продажи сырья марки Brent опустились до 27,83 доллара за баррель, а нефть WTI продается всего за 25,72 доллара за баррель. Такого низкого показателя она достигла впервые с мая 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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