«Единая Россия» с ОНФ вместе помогут гражданам во время коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T15:28:31+03:00

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Первый в стране волонтерский центр помощи во время пандемии коронавируса открылся 19 марта в Калуге на базе общественной приемной партии «Единая Россия». Центр будет помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за угрозы распространения вируса COVID-19, например, пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пенсионерам. Поддержку им окажут добровольцы общественных организаций «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».

На открытии центра секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов рассказали, что объединенными усилиями такие добровольческие штабы вскоре появятся по всей стране.

- Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением, - подчеркнул Андрей Турчак. – Для этого мы объединяем усилия и с ОНФ, и с волонтерами-медиками, и с «Волонтерами Победы» на базе общественных приемных партии.

По словам Михаила Кузнецова, преимущество «Единой России» - масштабная сеть представителей и первичных отделений, которыми располагает партия. У ОНФ же, в свою очередь, есть большое число волонтеров, готовых ездить к пенсионерам и оказывать им необходимую помощь. Волонтеры будут работать в плотном контакте с органами соцзащиты, чтобы предотвращать случаи мошенничества.

- Все наши волонтеры готовы включиться в работу. Уже работает единый колл-центр, куда поступают звонки людей старшего возраста, - отметил Михаил Кузнецов. - Они будут распределяться на уровне регионального центра.

Во время открытия центра волонтерской помощи врио губернатора Калужской области Владислав Шапша напомнил о том, что в области объявлен режим повышенной готовности. В регионе работает штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В его состав вошли члены правительства региона и представители федеральных органов власти.

- Мы благодарны за те возможности, которые предоставляет «Единая Россия» и ОНФ, чтобы максимально эффективно организовать работу по помощи пожилым людям. Ее можно сделать только вместе, - подчеркнул врио губернатора.

Идею перевести весь актив «Единой России» в режим волонтерской работы предложил председатель партии Дмитрий Медведев. 16 марта он поручил передать весь ресурс региональных партий в распоряжение оперативных штабов по противодействию коронавирусу. Центры волонтерской поддержки на базе общественных приемных «Единой России» появятся по всей стране. При штабах будут создаваться мобильные бригады: они займутся доставкой продуктов, лекарств и других необходимых вещей нуждающимся людям, а также окажут консультационную поддержку и любую другую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU