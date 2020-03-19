Госдума расширила список разрешенных операций с валютой

19 Март 2020 2020-03-19T15:51:08+03:00

У резидентов появилось право не зачислять на свои банковские счета в банках иностранную валюту или валюту РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект был принят в первом чтении

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Госдума РФ приняла законопроект, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Соответствующий документ был инициирован правительством Российской Федерации и подготовлен во исполнение утвержденного кабмином плана мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Законодательство дополняется новыми разрешенными случаями зачисления на счета представительств или филиалов юридических лиц - резидентов, открытые в банках, за пределами РФ, денег, полученных от нерезидентов.

Сюда входят случаи возврата сумм по неприобретенным товарам, либо инциденты о невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, возврата залогов по договорам аренды помещения и выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала.

Также у резидентов появилось право не зачислять на свои банковские счета в банках иностранную валюту или валюту РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU