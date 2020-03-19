«Мы справимся с коронавирусом»: Мишустин заявил, что нет поводов для паники
Россия справится с распространением коронавируса COVID-19, поэтому нет поводов для паники в связи с эпидемией. Такое заявление премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. И мы справимся с этой угрозой», - сообщил он.
Глава правительства отметил, что меры по борьбе с коронавирусом «продуманы и абсолютно оправданны, проработаны и скоординированы на всех уровнях». Также он сообщил, что в режиме онлайн будет осуществляться контроль за наличием медицинских масок.
Напомним, ранее Мишустин заявил об отмене ограничения, в частности таможенные, на поставки товаров первой необходимости. Также правительство начнет оперативный мониторинг цен товары для детей, на еду, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. По словам главы кабмина, проверка коснется «цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации».
ИСТОЧНИК KP.RU
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