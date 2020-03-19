Москвич выдумал поездку в Китай ради больничного

19 Март 2020 2020-03-19T16:03:40+03:00

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В Москве мужчина сообщил, что вернулся из Китая, чтобы получить больничный. Мужчина решил воспользоваться непростой ситуацией, ради дополнительного отдыха.

Житель одного из округов столицы позвонил полицейским и сообщил, что недавно прилетел из Китая. Это первая страна, где началась эпидемия коронавируса.

Стражи порядка обязаны проверять все сообщения и выяснять откуда и когда вернулся человек, чтобы передать оперативную информацию всем заинтересованным службам.

Но на все вопросы о дате прилета, номере рейса мужчина отвечать отказался, равно как и пускать к себе врачей. Он заявил, что готов добровольно провести в самоизоляции 14 дней.

Дальнейшие проверки вынудили москвича признаться, что выдумал всю историю с поездкой, чтобы получить больничный. Мужчина‌ ‌пояснил, ‌‌что‌ ‌услышал‌, ‌будто ‌власти‌ ‌Москвы‌ ‌обещали‌ ‌выдавать‌ ‌больничный‌ ‌на‌ ‌две‌ ‌недели‌ ‌всем‌ вернувшимся‌ из восточной страны, ‌и‌ ‌решил‌ ‌воспользоваться‌ ‌ситуацией, сообщает телеканал «360».

К тому же в момент обращения мужчина был пьян и теперь ему может грозить наказание за хулиганство.

Тем временем 19 марта в Москве умерла первая пациентка с коронавирусом.79-летняя москвичка с азиатским вирусом имела целый ряд других хронических заболеваний, в том числе диабет и гипертонию.

ИСТОЧНИК KP.RU