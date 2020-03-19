Туроператоры выплатят в фонд "Турпомощь" по 1 рублю в 2020 году

19 Март 2020 2020-03-19T16:28:42+03:00

В резервном фонде "Турпомощи" накопилось более 400 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Один рубль - такая сумма установлена Правительством РФ для российских туроператоров в качестве взноса в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" на 2020 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Сообщается, что такое решение было принято для урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке из-за распространение коронавируса и закрытием ряда туристских направлений.

Норма не будет распространяется только на тех туроператоров, которые на момент вступления в члены Ассоциации "Турпомощь", не осуществляли туроператорской деятельности в сфере выездного туризма.

Вице-премьер РФ Михаил Мишустин дал поручение предоставить компаниям, входящих в эти сферы деятельности, отсрочку по налоговым платежам.

Также с марта планируется ввести трехмесячный мораторий по уплате страховых взносов и платежей за аренду государственной или муниципальной недвижимости для малого и среднего бизнеса.

Ранее туроператоры попросили освободить их от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд ассоциации "Турпомощь". Напомним, основная задача Ассоциации "Турпомощь" - оказание экстренной помощи российским туристам за рубежом, чей туроператор внезапно разорился.

По данным ассоциации, в фондах некоторых крупных компаний накопилось около 300-400 миллионов рублей, а их суммарный объем достигает 2 миллиардов рублей. В резервном фонде накопилось более 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU