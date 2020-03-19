В Китае признали незаконным преследования врача, который первым сообщил о коронавирусе

19 Март 2020 2020-03-19T16:27:50+03:00

Ли Вэньляна еще в конце декабря пытался предупредить коллег о вспышке нового заболевания

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Расследование Государственного надзорного комитета КНР признало ошибочными действия полиции в отношении работавшего в Ухане врача Ли Вэньляна, уоторый первый выделил штамм коронавируса нового типа и сообщил о вспышке заболевания в стране.

Ранее сообщение врача о новом заболевании не восприняли всерьез и попросили не делать «ложных заявлений», а в полицейском участке города Ухань вынесли Ли Вэньляну предупреждение.

«Призываем органы общественной безопасности аннулировать это официальное предупреждение и привлечь к ответственности соответствующих сотрудников. А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки», - говорится в опубликованных результатах расследования.

Напомним, Ли Вэньляну умер от коронавируса в ночь с 6 на 7 февраля больнице, где ранее работал, а позже проходил лечение. Он пытался предупредить коллег о грядущей вспышке коронавируса еще 30 декабря и публиковал в социальных сетях записи, что в Китае зафиксированы семь случаев SARS на рынке морепродуктов «Хуанань».

Основы профилактики COVID-19.

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Совсем недавно КП писала об истории героического доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян. Проживая и работая в главном очаге нового коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм этой заразы и забил тревогу ещё в конце декабря — когда до эпидемии было далеко. Но власти ему не поверили, вызывали на профилактические беседы в полицию, просили «не сеять панику». Потом, правда, Верховный суд Китая назвал его полностью невиновным, Ли стал национальным героем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU