В Китае признали незаконным преследования врача, который первым сообщил о коронавирусе
Расследование Государственного надзорного комитета КНР признало ошибочными действия полиции в отношении работавшего в Ухане врача Ли Вэньляна, уоторый первый выделил штамм коронавируса нового типа и сообщил о вспышке заболевания в стране.
Ранее сообщение врача о новом заболевании не восприняли всерьез и попросили не делать «ложных заявлений», а в полицейском участке города Ухань вынесли Ли Вэньляну предупреждение.
«Призываем органы общественной безопасности аннулировать это официальное предупреждение и привлечь к ответственности соответствующих сотрудников. А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки», - говорится в опубликованных результатах расследования.
Напомним, Ли Вэньляну умер от коронавируса в ночь с 6 на 7 февраля больнице, где ранее работал, а позже проходил лечение. Он пытался предупредить коллег о грядущей вспышке коронавируса еще 30 декабря и публиковал в социальных сетях записи, что в Китае зафиксированы семь случаев SARS на рынке морепродуктов «Хуанань».
Основы профилактики COVID-19.
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Совсем недавно КП писала об истории героического доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян. Проживая и работая в главном очаге нового коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм этой заразы и забил тревогу ещё в конце декабря — когда до эпидемии было далеко. Но власти ему не поверили, вызывали на профилактические беседы в полицию, просили «не сеять панику». Потом, правда, Верховный суд Китая назвал его полностью невиновным, Ли стал национальным героем (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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